STARTO ENTERTAINMENT社が、チケット転売などの不正行為を注意喚起する声明を発表し、100人以上がイベント主催者の指示に従わず、本人確認手続きを強行的に振り切る事態も発生したと報告した。この声明がSNS上で注目を集めている。STARTO社は4つの違法行為を列挙同社のリーガル公式アカウントが2026年2月3日、先述の声明を発表。注意喚起するきっかけとなったのは、ライブ「ジュニア STAR to FESTIVAL 2026」で、不正転売などの行