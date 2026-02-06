デザインに心ときめいて買った服もワンパターンしかコーデが思い付かなければ、いつの間にかタンスの肥やしになりがち。そんな状況を卒業したいというおしゃれさんに、今回はレイヤードコーデを楽しめるワンピースを【ZARA（ザラ）】から紹介します。「アイテムを重ねてアレンジできる」という選択肢がある優秀ワンピは、ワードローブに眠っていたアイテムの可能性も広げてくれるかも！