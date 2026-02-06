毎回楽しみにしている人も多いであろう、【マクドナルド】の「期間限定フード」。今回ご紹介するのは、2026年1月7日から販売を開始している、「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションで登場したバーガーと、「とろけるホットパイ」から期間限定で登場した新作パイです。終了時期も近づいているので、急いでチェックしてください。 ボリュームたっぷりでやみつきになりそう @yuumogu22さん