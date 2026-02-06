衆議院選挙が2月8日が投開票です。各地で準備が進められています。 6日、投票所の1つとなる福岡市南区の公民館では、慌ただしく準備が進められていました。市の職員らが10人がかりで記載台や投票箱を設置し、2日後に迫った投開票日に備えます。 福岡市博多区の職業体験型テーマパーク「キッザニア福岡」では、6日から3日間、子どもたちが一票を投じる模擬選挙が行われています。■小川ひとみアナウンサー