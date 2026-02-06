テクノロジー政策提言団体のTech Oversight Projectが、ソーシャルメディア依存症に関する裁判資料として提出された文書を分析し、「Meta・Google・Snap・TikTokといったソーシャルメディアは子どもや若者の健康への既知の害を全く考慮せず、意図的にソーシャルメディア中毒になるようプラットフォームを設計し、若者の大規模な中毒を引き起こしたという決定的な証拠が明らかになった」と報告しています。ECH OVERSIGHT REPORT: UN