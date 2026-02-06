巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）が６日、宮崎キャンプ第２クール２日目に木の花ドームでブルペン入りし、阿部慎之助監督が見つめる前で４９球を投じた。初めて球を受けた大城卓三捕手からは「真っすぐが力感なくピュッとくる」と評価された。練習後は同じくキャンプ１軍スタートの同期・田和、山城とトークショーに出席。宮崎のＧ党の前で「一年でも長く巨人のピッチャーとして、チームのリーグ優勝、日本一に