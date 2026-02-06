ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が６日、都内で行われた映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督）の初日舞台あいさつにメッセージを寄せた。長月天音さんの同名小説が原作。葬儀会社でインターンとして働くヒロイン（浜辺美波）と葬祭プランナー（目黒）がタッグを組み「最高の葬儀」を目指す姿を描く。この日、目黒は『ＳＨＯＧＵＮ将軍』シーズン２の撮影のため舞台あいさつを欠席。代わりにメッセージを手紙にしたため、