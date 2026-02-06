巨人のリチャード内野手（２６）が６日、阿部慎之助監督相手にフリー打撃を行った。逆方向にライナーを心がけていたため、４２球中３０スイングで柵越えは最後の１球のみ。打球は左中間スタンドで弾み「いい形で終わりたいなと思ってたので、少しだけ狙いました」と充実の表情を見せた。多彩な球種に翻弄（ほんろう）された。「すごいフォークと、すごいカーブと、えぐるカミソリシュートと、クイックのストレートと普通のス