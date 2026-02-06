２４年夏のパリ五輪で新競技として実施されたブレイキンの女子で金メダルを獲得した湯浅亜実（ダンサー名＝ＡＭＩ）。イメチェンした姿が話題になっている。湯浅は６日までにインスタグラムに新規投稿。猿とハサミの絵文字を添え、髪をばっさり切ってベリーショートに変身した。ヘアカラーも落ち着いた色で、おしゃれな雰囲気が漂う。前髪も下ろしてガラリとイメージを変え、フォロワーは「ショート！！似合うー」「ちょっと