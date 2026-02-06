俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00※関西ローカル)のあす7日放送回には、「建坪6.3坪でも諦めない！兼ねて叶えた新宿から5分の家」が登場する。【住人十色】仕事場＆書庫を兼ねた車庫舞台は、東京都中野区。住人（アルジ）は建築家の夫と妻。2024年、夫の設計で建てたスタイリッシュな外観の家は、建坪わずか6.3坪。駐車場1.5台分のスペースしかない。