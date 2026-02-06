今年6月に開催する「日本海ガス絆ホールディングスpresentsいっちゃん！リレーマラソン2026」の大会ゲストが決まりました。DJ界のあのレジェンドがやってきます。射水市の太閤山ランドで6月7日に開催する今年の「リレマラ」！今年の大会ゲストは、ダンス・ボーカルグループ「TRF」のリーダー、「DJ KOO」さんです。DJとして数多くのイベント・ライブに出演しているほか、最近ではテレビでも、