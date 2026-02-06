♪寿司といえば富山県光るミニイカホタルイカきょう発売された富山のすしを紹介する楽曲「とやま寿司のうた」です。制作を手掛けた射水市出身の落語家立川志の輔さんらが、きょう県のPRに活用してもらおうと県庁を訪れました。「とやま寿司のうた」は、射水市出身の落語家立川志の輔さんが作詞、富山市のピアニスト 友井賢太郎さんが作曲、そして、歌を射水市出身のテノール・オペラ歌手 澤武紀行さんが担当しました。CD