総務省がきょう発表した去年の家計調査では、外食のすしはおととしの1位から順位を下げ、3位となりました。家計調査は、総務省が全国の県庁所在地や政令指定都市の2人以上の世帯を対象に調べたものです。県がブランディングを進めている外食のすしは、2万3006円でおととしとほぼ金額が変わりませんでしたが、富山市は1位から順位を下げて3位となりました。この結果を受け、新田知事はブランドが定着したという見方を示しました。◆