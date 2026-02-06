小芝風花と笠松将が共演する夜ドラ『事件は、その周りで起きている』シリーズ3が、3月9日より4夜連続でNHK総合で放送されることが決定した。 参考：小芝風花×笠松将が『事件は、その周りで起きている』を語る「シーンの変わるコント」 本作は、NHKのコント番組『LIFE！』のスタッフが制作する15分×4話のシチュエーションコメディ。刑事ものながら事件そのものは描かず、“事件の周りで起きるトラブル