鹿児島市の公衆浴場を訪ねると…。（亀乃湯温泉永用八郎代表）「ボンタンです。阿久根のボンタンを浮かべています」旬のボンタンを湯船に浮かべていました。2月6日は語呂合わせで風呂の日です。公衆浴場の組合が風呂の日にあわせて、毎年、ボンタン湯のサービスを行っています。（記者）「最高ですね。そしてボンタン、柑橘のいい香りがします。極楽です」常連客もボンタン湯を楽しんでいるようで…。（利用客）「目