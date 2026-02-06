石川県は8日、警報級の大雪となるおそれがあります。今回は寒気の強さも特徴で、金沢では8日朝、最も低いケースではマイナス4度まで気温が下がる可能性があるあど、各地でこの冬一番の寒さとなる見込みです。大雪は8日午前がピーク 前回寒波に比べると降雪量はやや少なめか発達した雪雲をもたらすJPCZは山陰地方や若狭湾付近が中心となりそうですが、石川県も8日(日)の午前中、加賀地方を中心に雪の降り方が強まる時間帯がありそう