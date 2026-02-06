【バルディフィエメ（イタリア）６日＝松末守司】ノルディックススキー・ジャンプ女子の８日（日本時間）の個人ノーマルヒル（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）に向けた公式練習が行われ、１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が、上昇気流に乗ってきた。晴天だった５日の初飛びとは一転、雪に雨が交じる悪条件だったが、集中力を高めた１回目に９８メートルと飛距離を伸ばした。２２回目からは雨も止み、９３メートル