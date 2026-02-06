列島各地に被害をもたらしている今シーズン最強レベルの寒波。豪雪の深刻な被害に見舞われた街の1つが、新潟・十日町市。歩道には身長よりはるかに高い雪が積まれていました。6日現在の積雪量は219cmと、平年よりも3割以上多く、市内では大雪により3人が亡くなっています。6日も市内では、落雪事故などから命を守るための雪下ろし作業が行われていました。雪下ろし業者は「一気に（雪が）降ると、どこも大変。雪のやり場がなくなっ