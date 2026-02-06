ＤｅＮＡは６日、井上絢登外野手が７日から２軍の嘉手納キャンプに合流、代わって２５年１２月の現役ドラフトで中日から移籍した浜将乃介外野手が１軍の宜野湾キャンプに合流すると発表した。井上はコンディション不良のため、６日の１軍キャンプで別メニュー調整だった。また、育成の西巻賢二内野手、高見沢郁魅内野手、小針大輝外野手が７日の１軍練習に参加する。