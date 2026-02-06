DeNA・石田裕太郎が6日、沖縄・宜野湾の春季キャンプでライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。直球への手応えを示した。球威向上を目指しており中で牧、宮崎、ヒュンメルと主力と対戦し「直球の握りを変えたので試してみたかった。差し込めたし、ファウルも取れた」と納得の表情を浮かべた。昨季は救援も含めて21試合に登板して3勝5敗、防御率3・57。先発ローテーション争いを勝ち抜くため、カットボールを習得して投球の幅