ロッテのアンドレ・ジャクソン投手（２９）が６日、羽田空港着の便で来日した。７日に２軍キャンプ地の石垣島に入る。ジャクソンは昨シーズンまでの２年間、ＤｅＮＡに所属。昨季は２５試合に登板し、１０勝７敗、防御率２・３３の成績を残した。来日に際して、「マリーンズファンのみなさま。マリーンズの一員になることができ、とてもうれしく思います。今年のシーズンがとても楽しみです。チームの勝利のために全力を尽く