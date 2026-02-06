現地時間5日に行われたミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエア予選では、4選手が日本勢の先陣を切って出場。6回転半の大技も持つ荻原大翔選手が予選トップで決勝に進出したのをはじめ、木村葵来選手が3位、長谷川帝勝選手が5位、木俣椋真選手が10位と、4人全員が7日の決勝進出を果たした。三宅正治キャスター：まさに、史上最強の日本勢。決勝に向けてはやはり技の難易度、特に何回転回るかも、一つ大きなカギになって