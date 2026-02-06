【バルディフィエメ（イタリア）＝福井浩介】スキージャンプの男女日本勢が５日、五輪会場で個人ノーマルヒル（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）の公式練習に臨んだ。小林陵侑（チームＲＯＹ）は直前の試合で今季初めてトップ１０を逃していたが、「楽しく飛べた」と充実の表情を見せた。３回を飛び、飛距離は９８メートル５０、１０１メートル５０、９７メートル。力が伝わるように助走姿勢を修正し、手応えを得たよう