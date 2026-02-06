バスケットボール男子日本代表の渡辺雄太（31＝千葉J）が6日、自身のインスタグラムを更新。契約解除が発表されたトム・ホーバス前監督（59）との集合写真を公開し、メッセージをつづった。渡辺は比江島慎（栃木）、富樫勇樹（千葉J）、ジョシュ・ホーキンソン（SR渋谷）、ホーバス氏との私服の5ショットを公開。試合後にホーバス氏と談笑するツーショットも披露した。「You are the one of the best coaches I’ve ever had