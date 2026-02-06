漫談家の綾小路きみまろ（75）が6日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。下積み時代に新宿のキャバレーで尊敬していたタレントの実名を明かした。司会の黒柳徹子が冒頭で「今週は50周年記念ウィークということで、私の大好きな方においでいただきました」と語って「マイクを持って55年、毒舌漫談でおなじみ、綾小路きみまろさんです」と紹介した。「『徹子の部屋』が始まった1976年、っていうものは、デビュー