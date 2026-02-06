総務省のアンケート調査で情報漏洩（ろうえい）です。総務省は、テレビ局やテレビ制作会社などを対象とした放送コンテンツを巡るアンケート調査で、回答に記入された個人情報を含む内容が漏洩したと明らかにしました。回答用ウェブサイトの作成を受託した民間会社がログイン管理の設定を誤ったため、他の回答者の回答ページが表示されるケースがあったということです。総務省は、アンケートを依頼した1708社にお詫びするとともに、