お笑いタレント千原ジュニア（51）が5日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。沖縄・宮古島に別荘を購入しようとした際の事件を語った。ジュニアは三又又三（58）とともに出演し、宮古島で行ったライブの後の出来事について明かした。「（三又は）次の日帰ったでしょ？俺はそっから2、3日いたんですよ。で、知ってます？打ち上げに俺の友だちいっぱい来てたでしょ。1人建築業やってる友だちがいるんで