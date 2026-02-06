ラップ界のレジェンド、米人気ラッパーのスヌープ・ドッグさん（54）が2026年2月6日、雪上でソリ滑りを行う動画をXで公開し、「すごく楽しそう」などと反響を呼んでいる。スヌープ氏はミラノ・コルティナ五輪の開幕に先立って北イタリアのガッララーテで聖火ランナーとして行進し、米NBCの中継特派員も務めている。「バイブスで五輪金メダル、間違いなし」スヌープ氏はXで「みんなどう思う？？どうだった？」と笑い泣きの絵文字を