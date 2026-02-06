マダニによる感染症「SFTS」の患者が、愛知県豊田市で確認されました。 【写真を見る】マダニ感染症｢SFTS｣ 80代女性が感染 病院で治療続く… 愛知県内での確認はことし初 冬も注意を 豊田市 感染したのは、豊田市に住む80代の女性です。女性は1月31日に発熱や倦怠感の症状が出て、2月3日に市内の医療機関に入院。検査の結果、SFTS＝「重症熱性血小板減少症候群」の陽性と判明し、現在も病院で治療が続けられています。 感染につ