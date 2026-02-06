大人気ファンタジー『羅小黒戦記（ロシャオヘイせんき）』。寒木春華（ハンムーチュンファ）スタジオ・制作者の語り下ろしインタビューが到着しました。原作者でありTVアニメと劇場版双方の監督を務める木頭（ムー・トウ）監督と、映画『羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来』では副監督、『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』では監督を務める顧傑（グー・ジエ）監督が語る、『羅小黒戦記』を理解するためのヒント。左から、ルーイエ（鹿野）