北朝鮮の朝鮮労働党大会は、同国における最高意思決定機関であり、国家運営の基本路線や中長期戦略、人事方針を決定する極めて重要な政治行事である。形式上は5年に1回の開催とされるが、金日成・金正日時代には長期にわたり開かれないことも多く、1990年の第6回大会から2016年の第7回大会まで実に36年間の空白があった。金正恩体制下では、権力基盤の安定と制度化を進める狙いから、党大会の定期開催が重視されるようになり、2021