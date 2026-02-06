同居する母親の遺体を自宅に放置したとして逮捕されていた静岡市内に住む62歳の男性について、静岡地検は6日、不起訴処分としました。静岡市駿河区に住む無職の62歳の男性は、2025年12月下旬ごろから2026年1月中旬までの間、同居していた母親の遺体を自宅に放置した疑いで警察に逮捕されていました。この男性について、静岡地検は6日、不起訴処分にしました。理由については「事案の経緯等を踏まえ、起訴することについての積極・