シンガーソングライターのあいみょん（30）が6日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、派手な寝癖のついた髪形を披露した。昨年末に髪を切り、ベリーショートにしたあいみょん。上にも横にも髪が大きくはねた姿の写真を投稿し「起きるの楽しい∩^ω^∩」とつづった。この髪形を見た人からは「あいみょん寝ぐせもかわいい」などの声が上がっていた。