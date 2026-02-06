長野県で行われている冬のインターハイ・アルペンスキーで砺波工業高校3年の清利葵乃選手が初優勝を飾りました。先月の富山県大会で優勝した砺波工業高校3年の清利葵乃選手。長野県で行われているインターハイアルペンスキー競技に出場しました。女子大回転の1本目。去年の全国高校選抜チャンピオンとしての実力を発揮してトップタイムをマークします。続く2本目が悪天候で中止となったため、1本目