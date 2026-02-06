週末は真冬の寒さが戻ってきそうです。北〜西日本の日本海側を中心に雪の範囲が広がり、冬の嵐となるでしょう。先日の寒波ですでに積雪が多くなっている所にさらに雪が積もるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも雪が降り、積もる所がありそうです。東京23区でもうっすらと雪が積もる可能性があります。交通機関の乱れや立往生などによる交通障害、歩行時の転倒などに十分にお気をつけください。【写真を見る】週末