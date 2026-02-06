2月8日に投開票を迎える衆議院選挙。豪雪地・長岡市の旧山古志村では6日も期日前投票で一票を投じる住民の姿がありました。一方、8日は寒気が強まり平地でも大雪になる見込みで投票所に向かう際には十分な注意が必要です。積雪が一時、3メートルを超えた旧山古志村。選挙の看板も雪の中に立てかけられています。（リポート）「この地域の住民はほとんどが車移動だということですがこのように投票所の周りにも雪の壁が