グラビアアイドルの都丸紗也華さん（29）が、週刊SPA!発の写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.28」（扶桑社）に登場。「美バスト揺れる熱烈スパイク」と題して、成熟ボディを見せつけました。【写真】色っぽい…都丸紗也華さんのバックショット妹・都丸亜華梨さんと共演した写真集『とまるtoとまる』を発売したばかりの都丸さんは裏表紙も務めており、今作ではビーチバレーに挑戦する姿を披露。赤いビキニ姿でアタックを決めるカットで