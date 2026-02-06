お金持ちに共通する習慣とは？読者の方から「お金持ちに共通する習慣を教えてほしい」とリクエストをいただきました。本記事では、筆者が知っている中でも、多くのお金持ちに共通する習慣について取り上げます。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点お金持ちに共通する習慣：ゆとりを使って未来に備えるお金持ちに共通する習慣をひとことで表すと以下になります。「時間やお金のゆとりを、未来に備えるために