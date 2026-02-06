上海峰飛航空科技（AutoFlight）が独自開発した世界初の5トン級eVTOL（電動垂直離着陸機）「V5000天際竜」が5日に発表され、白蓮湖低空飛行基地で転換飛行（ヘリモードから固定翼モードへの切り替え）を成功させた。中国新聞網が伝えた。「天際竜」の全電動型の最大航続距離は250km、ハイブリッド型は最大1500kmに達し、旅客輸送型では最大10人の搭乗が可能だ。（提供/人民網日本語版・編集/YF）