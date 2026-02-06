お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんの妻でタレントの南明奈さんは2月5日、自身のInstagramを更新。息子のソロショットを公開しました。【写真】南明奈の息子のソロショット「持ってる手とお花が可愛〜ですね〜」南さんは「息子くんお気に入りのプルートスウェットは @wcjapan の」と、タレントの若槻千夏さんがプロデュースするファッションブランド「WCJ」の公式Instagramをタグ付けし、1枚の写真を投稿。息子のソロショットです。