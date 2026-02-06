◆明治安田J1百年構想リーグ第1節長崎―広島（6日、長崎・ピーススタジアムbySoftBank）リーグ開幕戦のキックオフ前に女性ボーカルグループ「LittleGleeMonster」がピッチに登場。Jリーグの2026特別リーグ応援ソング「ForDecades」を披露した。満員となったスタンドではサポーターが色とりどりのペンライトを振って6人のハーモニーを盛り上げ、キックオフへ向かう会場の雰囲気がさらに高まった。歌を披露する女性ボ