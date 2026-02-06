福岡市は6日、2025年度にスポーツの国際大会や全国大会などで優秀な成績を収めた同市の団体と個人を顕彰する「市民スポーツ賞」の表彰式を同市役所で行った。団体は、昨年12月の全国高校バスケットボール選手権（ウインターカップ）で2年連続優勝を達成した福岡大大濠高など4団体を表彰。個人は、同10月の全日本フィギュアスケートノービス選手権でノービスA（11〜12歳）を2連覇した舞鶴中1年の佐久間陸（13）ら13人が選ばれた