顧客から現金を奪い、住宅に火をつけ殺害しようとしたとされる野村証券元社員の男の初公判で、男は殺意を否認しました。「強盗殺人未遂」などの罪で起訴されているのは、野村証券の元社員の男（30）です。起訴状などによると、被告は2024年7月、広島市西区で顧客だった80代の女性に睡眠作用のある薬を飲ませてこん睡状態にした上、現金 約1800万円を奪い、住宅に火をつけて殺害しようとした疑いです。6日の初公判で被告は、「殺害