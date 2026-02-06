JR清水駅東口に移転・新築する方針の清水庁舎について、静岡市の難波市長はホテルやオフィスを備えた複合施設として2031年度にオープンさせたい考えを示しました。 【写真を見る】移転・新築する清水新庁舎の整備方針を明らかに JR清水駅東口にホテル・オフィス備えた複合施設 =静岡市 静岡市の難波喬司市長は2月6日、市議会に向けた説明会で、老朽化や耐震性の問題によりJR清水駅東口に移転・新築させる新たな清水庁舎の