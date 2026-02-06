JR西日本によりますと6日午後6時36分頃、JR山陽線の柳井港駅から大畠駅に向かっていた4両編成の普通列車の運転士から「沿線で火災が発生している」と広島指令所に連絡がありました。 この影響で、安全確認のためJR山陽線の岩国駅から下松駅の間で運転を見合わせていましたが、午後9時15分に再開しました。消防によりますと山口県柳井市遠崎で雑草が燃えていて、消防車6台で消火にあたり午後8時30分頃に鎮火しました。民家への延