今週末は寒さが厳しくなり雪の予報も出ているため期日前投票を活用する人が増えています。鹿児島市役所の期日前投票所は最大1時間の待ちが出るほど混雑しています。（内田直之キャスター）「投開票まで2日。鹿児島市役所の期日前投票所では投票待ちの方が長い列を作っています。昼時ということもありますが、これだけの人が集まっています。建物の外まで列を作っていて1時間待ちだということです」期日前に投票をしようと