勤務前のアルコールの呼気検査で、就業不可となる基準値を超えていたにもかかわらず、そのまま駅務に従事したとして、神戸新交通は６０代の男性社員に出勤停止４日の懲罰処分を下しました。神戸新交通によると、ポートライナーの駅務に従事する６０代の男性社員は去年９月２日、就業前の呼気検査で基準値（０．０５ｍｇ／１リットル）を超えるアルコール（０．１ｍｇ〜０．１５ｍｇ／１リットル）が検出されたのにもかかわらず