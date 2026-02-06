俳優の浜辺美波が6日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』初日舞台あいさつに登壇した。この日は浜辺演じる主人公の母と祖母を演じた永作博美と夏木マリも参加。初共演となった浜辺の印象を語った。【集合ショット】目黒蓮からのメッセージも！華やかドレスで登場した浜辺美波ら遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナ