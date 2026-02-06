新潟県加茂市で5日、屋根の雪下ろしのため、はしごを上っていたとみられる78歳の男性が転落し、死亡するなど各地で事故が相次いでいます。 ■無人で稼働する除雪機 こうした事故の防止や高齢化による担い不足の解消などにつなげようと長岡市で6日、無人で稼働する除雪機の試作モデルが公開されました。玄関前などの平らな地面を除雪する「ながおか雪二郎」です。スマートフォンのアプリで操作すると除雪を開始し、一定の場