冬型の気圧配置の影響で2月6日の県内は広く雨や雪となりました。8日にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となる見込みで注意が必要です。2月5日の穏やかな天気から一転、冬型の気圧配置の影響で朝から広く雨や雪が降った6日の県内。寒気が流れ込んできたため、午前6時には8.8℃もあった新潟市中央区の気温は時間を追うごとに低下。午後5時には0.9℃となっています。そして、徐々に冷え込みが強まったことで…【桶屋美圭アナウン